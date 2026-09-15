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Дмитрий Медведев рассказал о кибербезопасности и развитии отечественного IT

15.09, 09:32
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Источник фото: Екатерина Штукина.
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На фоне роста трансграничных киберугроз защита российского цифрового пространства становится одной из ключевых задач технологического развития страны. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал «Ведомостям» о противодействии хакерским группировкам и мошеннической инфраструктуре, а также о переходе на отечественное программное обеспечение.

«Киберпространство давно превратилось в поле боя – такое же, как воздух, суша и море. И здесь тоже надо защищать свои границы, свой суверенитет. Колл-центры, инфраструктура мошенников, ботнеты, хакерские группировки – все это, как правило, работает из-за рубежа», — заявил Дмитрий Медведев.

В связи с этим зампред Совбеза отметил необходимость снижать зависимость от зарубежного программного обеспечения. Особенно это касается критической информационной инфраструктуры — энергетики, транспорта, связи, оборонной промышленности и атомной отрасли.

«Используя иностранный софт и сервисы, мы уязвимы перед внешними угрозами. По ключевым вопросам экономической жизни переходить на отечественные решения рано или поздно придется всем без исключения», — сказал политик.

Для развития российского IT-сектора уже действует комплекс мер поддержки. По словам зампреда Совбеза, государство создает условия как для разработчиков отечественного ПО, так и для компаний, которые его внедряют.

«Чтобы обеспечить замену зарубежных IТ-продуктов на отечественные, сформирована целая система экономических стимулов. Ими могут пользоваться как производители, так и потребители», — рассказал Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что важную роль в развитии российского IT играет формирование устойчивого спроса на отечественные технологии через государственные и корпоративные закупки, налоговые стимулы и совместные проекты разработчиков с крупными потребителями.

Полное интервью опубликовано:  https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2026/09/10/1227677-dmitrii-medvedev-ili-velikaya-derzhava-ili-nikakaya

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