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Общество

В Людиново с матери взыскали более 270 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
14.09, 12:20
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Она получала пособия, но не заботилась о детях.

Прокуратура выяснила, что местная жительница с октября 2025 года по июнь 2026 года получала пособия на двоих несовершеннолетних детей, хотя не участвовала в их воспитании и не содержала их. С октября 2025 года дети вообще с ней не жили.

Чтобы защитить интересы ребят, прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с женщины полученные деньги как неосновательное обогащение. Суд полностью удовлетворил иск — с женщины должны взыскать более 270 тысяч рублей.

Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы решение суда было исполнено.

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