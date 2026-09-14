В Людиново с матери взыскали более 270 тысяч рублей
Она получала пособия, но не заботилась о детях.
Прокуратура выяснила, что местная жительница с октября 2025 года по июнь 2026 года получала пособия на двоих несовершеннолетних детей, хотя не участвовала в их воспитании и не содержала их. С октября 2025 года дети вообще с ней не жили.
Чтобы защитить интересы ребят, прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с женщины полученные деньги как неосновательное обогащение. Суд полностью удовлетворил иск — с женщины должны взыскать более 270 тысяч рублей.
Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы решение суда было исполнено.
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