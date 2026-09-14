Бывшая студентка техникума оштрафована за оскорбительные ролики про преподавателей
В Перемышльском районе девушку, которая раньше училась в техникуме, оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Она выкладывала в соцсети слайд-шоу из фото преподавателей — под видео звучали нецензурные слова и оскорбления, рассказали в прокуратуре.
На ситуацию пожаловался директор техникума, после этого прокуратура провела проверку. В итоге на бывшую студентку завели административное дело за публичное оскорбление — в том числе с использованием интернета. Суд назначил ей штраф.
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