В Калужской области опять выросла заболеваемость ОРВИ
За неделю, с 7 по 13 сентября, к врачам обратился 3621 человек. Это на 24,39% больше, чем за предыдущий период, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Среди взрослых уже превышен эпидемический порог.
При этом заболеваемость за неделю росла во всех возрастных группах.
В стационары области госпитализированы 17 человек.
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