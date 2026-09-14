В Калужской области опять выросла заболеваемость ОРВИ

За неделю, с 7 по 13 сентября, к врачам обратился 3621 человек. Это на 24,39% больше, чем за предыдущий период, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Среди взрослых уже превышен эпидемический порог.

При этом заболеваемость за неделю росла во всех возрастных группах.

В стационары области госпитализированы 17 человек.