В Калуге началась церемония награждения премией «Работодатель года-2026»

Голосование в рамках проекта медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» продолжалось несколько месяцев.

В понедельник, 14 сентября, на церемонии в конференц-зале отеля «Азимут» станут известны все победители.

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Проект «Работодатель года» стартовал в 2023 году на фоне растущего спроса на новых специалистов и усиливающейся конкуренции за рабочие руки.

Внимание к нему проявили не только калужане и руководители ведущих предприятий региона, но и областное правительство, которое поддержало идею медиахолдинга.