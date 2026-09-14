В Калуге началась церемония награждения премией «Работодатель года-2026»
Голосование в рамках проекта медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» продолжалось несколько месяцев.
В понедельник, 14 сентября, на церемонии в конференц-зале отеля «Азимут» станут известны все победители.
Подробности читайте позже на нашем сайте.
Проект «Работодатель года» стартовал в 2023 году на фоне растущего спроса на новых специалистов и усиливающейся конкуренции за рабочие руки.
Внимание к нему проявили не только калужане и руководители ведущих предприятий региона, но и областное правительство, которое поддержало идею медиахолдинга.
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