Более 46 тысяч детей отдохнули в Калужской области этим летом

На заседании областного правительства подвели итоги летней оздоровительной кампании. Первый заместитель губернатора Константин Горобцов отметил результаты работы, а министр образования и науки Александр Аникеев представил основные цифры.

Отдых для ребят организовали в 355 учреждениях — там побывали свыше 46 тысяч детей. Ещё более 80 тысяч школьников провели время на пришкольных площадках с разными досуговыми программами.

Этим летом калужские ребята ездили на Чёрное море (было выделено 618 путёвок) и на Азовское (413 путёвок), побывали в федеральных детских центрах «Артек», «Океан» и «Орлёнок», а также в Беларуси. В свою очередь, лагерь «Витязь» принял 196 детей из Курской области.

В регионе продолжили развивать инфраструктуру для детского отдыха: с 2023 года по федеральной программе построили 12 новых корпусов почти на 600 мест, провели капитальный ремонт в лагерях «Полёт» и «Дружба».

Также в лагерях провели девять профильных смен — среди них ИТ-смена для школьников из приграничных регионов и Донбасса, военно-патриотическая смена «Никто, кроме нас» и профориентационная программа в рамках чемпионата «Профессионалы», где поучаствовали 850 подростков. Отдохнули в лагерях и 1926 детей участников специальной военной операции.

На оздоровительную кампанию выделили свыше 400 миллионов рублей. Все путёвки из бюджета предоставляли бесплатно, приоритет отдавали детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Константин Горобцов рекомендовал муниципалитетам опираться на уже накопленный опыт и дальше развивать удачные форматы детского отдыха.