Калужские медики помогли 338 пациентам в Первомайске

В городском округе работает уже девятая в этом году бригада врачей из Калужской области. В составе команды — анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики и дерматолог.

За неделю медики приняли 338 человек, 28 из них получили неотложную и экстренную помощь.

В калужском Минздраве отметили, что врачи также будут выезжать в отдалённые населённые пункты — так медицинская помощь станет доступнее для всех жителей. Для людей такие выезды — важная поддержка: они особенно нужны там, где с врачебной помощью бывают сложности.