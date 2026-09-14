Калужские медики помогли 338 пациентам в Первомайске
В городском округе работает уже девятая в этом году бригада врачей из Калужской области. В составе команды — анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики и дерматолог.
За неделю медики приняли 338 человек, 28 из них получили неотложную и экстренную помощь.
В калужском Минздраве отметили, что врачи также будут выезжать в отдалённые населённые пункты — так медицинская помощь станет доступнее для всех жителей. Для людей такие выезды — важная поддержка: они особенно нужны там, где с врачебной помощью бывают сложности.
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