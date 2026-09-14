Молодёжь из почти 200 стран узнает о Калужской области на Международном фестивале

В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодёжи — 2026. В нём участвуют 10 тысяч лидеров из российских регионов и 191 страны мира. Калужскую область представляют 38 человек — активисты, волонтёры и молодые специалисты.

Фестиваль — это площадка для международного диалога: участники общаются со сверстниками, делятся опытом, вместе ищут решения глобальных проблем и думают о том, каким может быть будущее планеты. В основе этих обсуждений — идеи сотрудничества и баланса интересов.

Одна из участниц калужской делегации, студентка КГУ имени Циолковского Ксения Макарова, поделилась впечатлениями: «Великолепная атмосфера. Сейчас мы обмениваемся сувенирами с ребятами из других стран. Они очень добрые, крутые. Рада, что я здесь».