Калужская область вошла в пилотную программу по привлечению иностранных специалистов

Губернатор Владислав Шапша провёл рабочую встречу с Ириной Коротковой — руководителем АНО «Агентство по привлечению иностранных талантов в Россию». Агентство действует в соответствии с указом Президента РФ, а глава Калужской области входит в его наблюдательный совет.

Владислав Шапша подчеркнул, что регион стал одним из пилотных в этой программе. Главная цель — помочь переехать в Россию тем, кто может быть полезен для экономики страны и при этом разделяет её ценности.

В Калужской области уже есть успешный опыт привлечения иностранцев — среди переехавших есть врачи, предприниматели и представители творческих профессий. Недавно в регион поступила просьба от гражданина Швейцарии: он хочет поселиться в Калужской области на постоянной основе.

Сейчас власти рассматривают свыше 40 обращений от потенциальных переселенцев. Губернатор отметил, что к каждому кандидату подходят внимательно: ключевой критерий — желание приносить пользу России.