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Общество

В Тарусе готовят к открытию Школу креативных индустрий

Дмитрий Ивьев
14.09, 07:15
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В Центре культурного развития Тарусского округа завершается создание Школы креативных индустрий. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Придумано в России».

Сейчас в помещениях уже сделан ремонт, завезены мебель и оборудование — идёт сборка техники, проводятся пусконаладочные работы и тестирование.

Задача школы — помочь молодым людям собрать профессиональное портфолио и попробовать себя в разных направлениях, а также создавать продукты, которые подчеркнут уникальность округа. Ещё одна важная цель — наладить связь между детской школой искусств и колледжами или вузами, чтобы потом распространить этот опыт на другие районы области.

Губернатор Владислав Шапша побывал в школе, осмотрел помещения и пообщался с преподавателями и учениками. Ребята уже работают на новом оборудовании и думают над первыми проектами — например, хотят снять серию роликов о знаменитых жителях Тарусы.

Ученики предложили губернатору выбрать цитату для постера — в итоге на нём появилась фраза «Всегда иди дорогою добра». В ответ глава региона записал видеообращение для будущих учащихся.

Владислав Шапша отметил, что школа получилась современной, яркой и отлично оснащённой. Он пожелал и нынешним, и будущим ученикам быть искренними, не бояться пробовать новое, творить и делать мир лучше.

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