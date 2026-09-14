В Тарусе готовят к открытию Школу креативных индустрий

В Центре культурного развития Тарусского округа завершается создание Школы креативных индустрий. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Придумано в России».

Сейчас в помещениях уже сделан ремонт, завезены мебель и оборудование — идёт сборка техники, проводятся пусконаладочные работы и тестирование.

Задача школы — помочь молодым людям собрать профессиональное портфолио и попробовать себя в разных направлениях, а также создавать продукты, которые подчеркнут уникальность округа. Ещё одна важная цель — наладить связь между детской школой искусств и колледжами или вузами, чтобы потом распространить этот опыт на другие районы области.

Губернатор Владислав Шапша побывал в школе, осмотрел помещения и пообщался с преподавателями и учениками. Ребята уже работают на новом оборудовании и думают над первыми проектами — например, хотят снять серию роликов о знаменитых жителях Тарусы.

Ученики предложили губернатору выбрать цитату для постера — в итоге на нём появилась фраза «Всегда иди дорогою добра». В ответ глава региона записал видеообращение для будущих учащихся.

Владислав Шапша отметил, что школа получилась современной, яркой и отлично оснащённой. Он пожелал и нынешним, и будущим ученикам быть искренними, не бояться пробовать новое, творить и делать мир лучше.