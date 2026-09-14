Как прошёл самый длинный политический форум и почему на него приехала скорая

Третий съезд партии «Новые люди» запомнился не только политическими заявлениями, но и непредвиденными ситуациями.

Мы поприсутствовали на мероприятии, которое затянулось настолько, что организаторы не смогли уложиться в заявленный тайминг, а одной из зрительниц даже потребовалась медицинская помощь.

Спустя три часа после начала форума пожилой женщине стало плохо. По словам очевидцев, она пришла послушать выступление певца Прохора Шаляпина, но долгое заседание сказалось на здоровье. Прибывшие медики диагностировали скачок давления. Инцидент обошелся без серьезных последствий. Позже женщина шутила, что не выдержала обсуждения такого большого количества реальных дел.

Открыл встречу председатель партии Алексей Нечаев. Он обозначил главную цель фракции – увеличение своего представительства в Госдуме для более быстрого продвижения законодательных инициатив. Политик подчеркнул, что основной задачей депутатов должно оставаться упрощение жизни граждан через качественные законы.

На форуме презентовали стратегию «12 шагов к стране, в которой хочется жить». Спикеры сделали упор на уже действующие, в том числе и в Калужской области, региональные проекты.

Теме старшего поколения посвящен проект «Жить по-новому», охватывающий около 60 регионов. Он объединил уже 350 тысяч человек старше 55 лет. Участники сообщества проводят различные мероприятия: от мастер-классов по цифровой грамотности и кибербезопасности до танцевальных вечеров. На форуме упомянутый выше амбассадор проекта Прохор Шаляпин действительно вышел на сцену и исполнил несколько песен вместе с активистками. Однако социальная часть программы шире развлекательной: партия предлагает освободить работающих пенсионеров от уплаты взносов, что, по расчетам экономистов, могло бы увеличить их доход примерно на 15%.

В блоке, посвященном жилью, обсуждались изменения в системе льготной ипотеки. Идея заключается в том, чтобы привязывать льготу к семье, а не к типу недвижимости, позволяя людям самим выбирать между новостройкой и вторичным рынком. Также рассматривается вариант долгосрочной аренды государственного жилья с возможностью последующего выкупа.

Не обошли стороной и вопросы цифровой инфраструктуры. Стабильный интернет был назван вопросом национальной безопасности, поскольку он необходим для работы, доступа к банковским услугам и связи с близкими.

Социальный блок включал презентацию проекта «Соло+», инициированного Сарданой Авксентьевой. Программа направлена на поддержку одиноких матерей: волонтеры помогают женщинам с оформлением документов и бытовыми вопросами сразу после выписки из роддома. За первый месяц работы поступило более тысячи заявок. На федеральном уровне парламентарии предлагают автоматизировать взыскание алиментов и создать механизмы помощи женщинам при возвращении на работу после декрета или развода.

Также была затронута тема реабилитации зависимых. Совместно с фондом «Второй шанс» партия продвигает создание открытого реестра проверенных реабилитационных центров. Это должно защитить семьи от нелегальных клиник, где пациенты часто подвергаются насилию и изоляции.

В сфере образования прозвучало предложение расширить права школьников на пересдачу ЕГЭ. Если сейчас можно пересдать один предмет без потери года, то в будущем предлагается разрешить пересдачу двух и более дисциплин. В качестве примера эффективности текущей нормы приводилась история участницы форума, которая благодаря второй попытке смогла набрать 92 балла и поступить в желаемый вуз.

Завершился многочасовой марафон личным моментом. Депутат Александр Дёмин вместе с супругой Марией вскрыл конверт, узнав пол будущего ребенка. Оказалось, что у пары родится мальчик. Этот эпизод поставил точку в программе форума, сместив фокус с государственных задач на частную жизнь.