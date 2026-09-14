«Интэч Инкорпорейтед» - официальный партнёр чемпионатного движения «Профессионалы»

Компания «Интэч Инкорпорейтед» стала официальным партнёром Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» 26 августа в калужском Федеральном Технопарке.

Представители компании приняли участие в чемпионате сразу в двух профессиональных ролях: один специалист выступил в качестве эксперта-наставника, а второй стал участником соревнований и завоевал первые места сразу в трёх зачётах - индустриальном, международном и командном.

Для «Интэч Инкорпорейтед» участие в движении «Профессионалы» - это возможность поддержать развитие профессиональных компетенций, поделиться практическим опытом и проверить знания и навыки специалистов в условиях серьёзной конкуренции.

Эксперт-наставник и участник соревнований

Чемпионатное движение «Профессионалы» объединяет молодых специалистов, студентов, экспертов, наставников, представителей образовательных организаций и работодателей. Здесь участники не просто демонстрируют знания, а решают практические задачи, максимально приближенные к условиям реальной профессиональной деятельности.

«Интэч Инкорпорейтед» представила сразу два направления профессионального участия. Один из специалистов компании работал на чемпионате в качестве эксперта-наставника, представляя профессиональную экспертизу компании.

Второй представитель «Интэч Инкорпорейтед» непосредственно вышел на конкурсную площадку в качестве участника соревнований. Его выступление стало особенно успешным - специалист занял первые места сразу в трёх зачётах: индустриальном, международном и командном.

Такой результат стал важным достижением не только для самого участника, но и для компании. Он показывает, насколько важны практические навыки, профессиональная подготовка, способность работать с современными технологиями и эффективно взаимодействовать с другими специалистами.

Современные технологии для Калуги и области

«Интэч Инкорпорейтед» - российский системный интегратор, специализирующийся на поставке и внедрении мультимедийного и интерактивного оборудования.

Компания реализует проекты для образовательных организаций, бизнеса, государственных учреждений, общественных пространств и технических центров. В Калуге и Калужской области специалисты «Интэч Инкорпорейтед» поставляли интерактивное и светодиодное оборудование для образовательных организаций, кафе и ресторанов, технических центров и других объектов.

В портфеле компании - интерактивные панели, киоски, столы и доски, светодиодные экраны, медиафасады, табло, проекционное и световое оборудование, а также системы управления LED-экранами и мультимедийным контентом.

Компания предлагает комплексный подход к реализации проектов: от подбора оборудования и проектирования до интеграции, монтажа, настройки программного обеспечения и сервисного обслуживания.

Практический опыт - основа профессионализма

Для «Интэч Инкорпорейтед» участие в «Профессионалах» закономерно продолжает работу компании в сфере современных технологий. Ежедневно специалисты решают задачи, требующие не только знания оборудования, но и понимания того, как сделать мультимедийную систему удобной, надёжной и эффективной для конечного пользователя.

За годы работы компания реализовала проекты для крупных российских организаций и знаковых объектов. Среди них - Газпром, РЖД, Государственная Дума, МЧС, парк «Зарядье», Большой театр и другие заказчики.

Участие в чемпионате позволяет обмениваться опытом с профессиональным сообществом, следить за развитием отрасли и лучше понимать, какие компетенции становятся востребованными в современных условиях.

Партнёрство с перспективой

Статус официального партнёра движения «Профессионалы» для «Интэч Инкорпорейтед» - это возможность внести свой вклад в развитие профессионального образования и подготовку специалистов, которые в будущем будут работать с современными технологиями.

Особенно символично, что компания представлена на чемпионате как со стороны профессионального экспертного сообщества, так и непосредственно среди участников соревнований. А три первых места участника - в индустриальном, международном и командном зачётах - стали ярким подтверждением высокого уровня профессиональной подготовки.

«Интэч Инкорпорейтед» продолжит развивать компетенции, участвовать в профессиональных проектах и реализовывать современные решения в сфере мультимедийного и интерактивного оборудования.

Подробнее о компании, оборудовании и реализованных проектах можно узнать на сайте intechirs.ru