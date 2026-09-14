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Общество

День микрорайона отметили в сквере «Тайфун»

Дмитрий Ивьев
14.09, 08:20
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Перед жителями выступили творческие коллективы, гостей ждала игровая программа, интерактивные площадки и фотозоны, анимационная программа «Мишин Шоу» и файер-шоу от «FLASH BACK». Волонтёры АНО «Содружество» и группы «Барс» провели мастер-классы по тактической медицине и управлению беспилотными летательными аппаратами. Собравшихся поздравили председатель Думы Калуги Юрий Моисеев и депутат Светлана Мартынова. Волонтёров и активистов наградили почётными грамотами, дипломами и подарками.

«Микрорайону «Тайфун» более 50 лет. Он родился и вырос вместе с одним из ведущих промышленных предприятий Калужской области – заводом «Тайфун». Здесь проживает большинство тех, кто работал на заводе тогда и работает сейчас. Славится предприятие не только своей продукцией, но и многочисленными трудовыми династиями, а жители микрорайона – тем, что умеют не только ударно работать, но и весело, с удовольствием отдыхать. Вручили активистам микрорайона почетные грамоты и благодарственные письма, пожелали всем приятно провести время, зарядиться энергией и хорошим настроением», – отметил Юрий Моисеев.

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