День микрорайона отметили в сквере «Тайфун»

Перед жителями выступили творческие коллективы, гостей ждала игровая программа, интерактивные площадки и фотозоны, анимационная программа «Мишин Шоу» и файер-шоу от «FLASH BACK». Волонтёры АНО «Содружество» и группы «Барс» провели мастер-классы по тактической медицине и управлению беспилотными летательными аппаратами. Собравшихся поздравили председатель Думы Калуги Юрий Моисеев и депутат Светлана Мартынова. Волонтёров и активистов наградили почётными грамотами, дипломами и подарками.

«Микрорайону «Тайфун» более 50 лет. Он родился и вырос вместе с одним из ведущих промышленных предприятий Калужской области – заводом «Тайфун». Здесь проживает большинство тех, кто работал на заводе тогда и работает сейчас. Славится предприятие не только своей продукцией, но и многочисленными трудовыми династиями, а жители микрорайона – тем, что умеют не только ударно работать, но и весело, с удовольствием отдыхать. Вручили активистам микрорайона почетные грамоты и благодарственные письма, пожелали всем приятно провести время, зарядиться энергией и хорошим настроением», – отметил Юрий Моисеев.