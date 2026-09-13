В Первомайске завершили ремонт трансформаторной подстанции на Макушкина

В подшефном Первомайске Луганской Народной Республики завершили работы на трансформаторной подстанции ТП-354.

Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Объект расположен на улице Макушкина. Об этом 13 сентября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты отремонтировали фасад здания и кровлю. Также они усилили стены стальными обоймами.

- Ещё один объект приведён в порядок в рамках помощи Калужской области подшефной территории! – отметил Вячеслав Лежнин.

Калужская область продолжает восстанавливать инфраструктуру Первомайска.