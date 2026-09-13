Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Первомайске завершили ремонт трансформаторной подстанции на Макушкина
Общество

В Первомайске завершили ремонт трансформаторной подстанции на Макушкина

В подшефном Первомайске Луганской Народной Республики завершили работы на трансформаторной подстанции ТП-354.
Сергей ПЕТРОВ
13.09, 15:56
0 217
Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Объект расположен на улице Макушкина. Об этом 13 сентября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты отремонтировали фасад здания и кровлю. Также они усилили стены стальными обоймами.

- Ещё один объект приведён в порядок в рамках помощи Калужской области подшефной территории! – отметил Вячеслав Лежнин.

Калужская область продолжает восстанавливать инфраструктуру Первомайска.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
первомайск ремонт капремонт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilo5dkRsSW51R3dVaFVhQ3hmVUJOcnc9PSIsInZhbHVlIjoiM3VPY2ZLUVVBanBSUVVueSt3YW40T3RiMEoyVzBycWgxRFlpelVqZmZPdGZNTXFZT1JvVzVwc09VTGp1OVhFS2dQcVJLYWliTTlQQ2tVOG5mUGFucmRRYjNaRzJya3Ntc1NiWUpTUTZaelR3VGt0SXl5bW05cVJ0RytwSUlqelU5THpLQzNwa1ZKaHloWU1pK04rV1FsRk9XQXVkU2YxdDMrbFBzQWM4eXVYRUJqWlE4eEVldnRsTDkvS0V3SWwyU1dLeTYwNmJlc1hHNG5XUFJnOStVRlQ5cWJzb05URjd2U2RmTnN4Mnc5VnZoc1JSUXZYazZReTVZUVFDS2lvNDRtZTFxcmVFQ0p0UExtUW0vZ1plQ0xGczVWUXhHUldKTlFUd1JhUkl5d0R1TWVPVkpoeWFQVEZWRi9pcUhWeEZwNFF6bjlzNUYxMlRwRlFxQ3dPenIwejlPYnNTazVRTDNoYTc0MDg1Unh4U2RTQWZ2WFAvaVhPZ2h0dkVCNnBoVEVDUHd1TzUxaHJSQXV4UVFvQXQ2ZVEwTWtJUVB4QXNES3VtKzl0VWVBVC9OT2VDMjVKRHc4TWhpRXR3Ni9STCIsIm1hYyI6IjAxOWU2MmYyYjBiOGQyZmM4Mjk5MmIwODg5MTBkMDFjZGJlNTEyNTMyZTUyNDZhM2M1NjAzMDYwNzE0ZDQ5YjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhlVW4wMzI0MDAreFNYcFJ4Q0k0UFE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0U5bDdGSEdDa0t1WFpRVW5FQ3RmcWM0dlVJMGlCRmNoY2gyZktMZVlhZVF3RUpJM3pEUHRZYmtKWmxDTnhaYm5iK3VqdDBNWnFxbGFBZkZhUUM4ZTF4L0gwaWtMYUU3YWlCNG5oNUdmL3lGRTI2T1VkaGtORnhwVStMZThSQU1BMURISDJSVG5JaXE2ek5mOUlxVVE4dmhaMjJHU0xPb002KzBtQnVKR090U3EzMER1UUFtQzZ4UE0xQktCRmpXdUJhMGFEV1lXYUZjbXAyRUc1aW5OY3lzb21WTHc4NUhGOVRJRmlPVUJjeXBXOGlqNWZRakVUeTN2aHNWZi9DeTJOZVpzcTBPdTNkM2l1RTZqTlhDSWJZaWx2YURYK3JUWElPeVpYbVdGSGtUMjF0cW5reUlBMi9XaTVGb05uZGJhRGxuaDB6VkVBd2Nia25WaHlSeTlYQ2ZrTGE1QkZneFNEL0p5U2haZ3lqRmNTNnVwcE8yOEZNd2l6aDZycXpwZllwcEhGUll6MjdaVmpVcmhDVFExVlhQdUlRUFF1dlRxQUtIWHV2SWhEdDc5NU5PUVBLWDF1MW9hWEpZZkxSUkZKUmJDcDBQcGFKZW50Y0tXQUhvOXJwOTdkcGdQdWZ4ZDRpZWtuZDl4c2d0b1Q2eVY2RXEyOGtyeWZ6UkRQbGVFT2JDWXJRMFZxaUhPcEF2bHFLeGZySW13WWJ4T1dtUktUeUJGVzNKT0wralFRQVR5OFRxeG5KcmZxU0RQcGJOOFoxOXFOSWxvenRGWkZnNFpuV2FSdkN3MnQ2ZGo1UnNLUUphZk5RWFRqZjVMOWpNRkdPWmROaTZpQUhRWW9IcCIsIm1hYyI6IjdjODhiYzQ3MDc0YmQ0MGE2YzQ4Zjc5NmExNDkzM2ViZjk1MjlmMzU0ZTZhYWNlZWEzNjUxZTdlNzExMjMyODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+