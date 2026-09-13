В Первомайске завершили ремонт трансформаторной подстанции на Макушкина
В подшефном Первомайске Луганской Народной Республики завершили работы на трансформаторной подстанции ТП-354.
Объект расположен на улице Макушкина. Об этом 13 сентября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
Специалисты отремонтировали фасад здания и кровлю. Также они усилили стены стальными обоймами.
- Ещё один объект приведён в порядок в рамках помощи Калужской области подшефной территории! – отметил Вячеслав Лежнин.
Калужская область продолжает восстанавливать инфраструктуру Первомайска.
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