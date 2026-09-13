В Калужской области отменили ракетную опасность спустя 22 минуты

Утром 13 сентября в Калужской области отменили режим ракетной опасности. Об этом в 8:23 сообщил губернатор Владислав Шапша.

Тревога продлилась 22 минуты. Режим ввели в 8:01.

Жителей просили укрыться в безопасных местах. Сирены зазвучали в Калуге и других населённых пунктах региона.

О том, был ли кто-то ранен или что-то повреждено, не сообщается. Сейчас обстановка в регионе спокойная. Ограничения сняты.