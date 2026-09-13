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В Калужской области утром объявили ракетную опасность

Сергей ПЕТРОВ
13.09, 07:55
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В Калуге зазвучали сирены. В Калужской области утром 13 сентября объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своём официальном канале.

Жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах. Лучше всего подойдут подвалы, погреба или специально оборудованные укрытия. Также можно использовать подземные переходы и паркинги.

Спасатели просят не паниковать и следовать инструкциям. Необходимо держаться подальше от окон и стеклянных поверхностей.

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