В Калужской области утром объявили ракетную опасность
В Калуге зазвучали сирены. В Калужской области утром 13 сентября объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своём официальном канале.
Жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах. Лучше всего подойдут подвалы, погреба или специально оборудованные укрытия. Также можно использовать подземные переходы и паркинги.
Спасатели просят не паниковать и следовать инструкциям. Необходимо держаться подальше от окон и стеклянных поверхностей.
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