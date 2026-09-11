В Калужской области за 8 месяцев стало меньше преступлений

За первые восемь месяцев 2026 года в регионе зарегистрировали 6245 преступлений — это на 17,7% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего фиксировали кражи — их насчитали 1980, это больше трети всех преступлений. Почти половина из них — кражи из магазинов (853 случая). Также в числе частых нарушений — мошенничества (1488 случаев) и преступления с использованием интернета и телефонов (1989 случаев).

Кроме того, в области зафиксировали 274 кражи с банковских карт, 132 квартирные кражи, 68 грабежей, 48 угонов, 41 кражу транспортных средств, 44 поджога, 27 случаев хулиганства и 14 разбоев.

От действий преступников пострадали более 4,8 тысячи жителей региона.