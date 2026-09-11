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Общество

Больше половины калужан выступают за строительство новых АЭС

Дмитрий Ивьев
11.09, 10:00
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По данным опроса сервиса SuperJob, 52% жителей Калуги поддерживают возведение новых атомных электростанций и энергоблоков, а против этой идеи — лишь 15%.

При этом 43% горожан считают атомную энергетику безопасной, 22% в этом сомневаются, а 35% не смогли определиться с ответом. Мужчины в целом относятся к отрасли доверительнее женщин: безопасность атомной энергетики признают 58% мужчин и 28% женщин. Аналогичная разница видна и в вопросе строительства АЭС — за него выступают 67% мужчин и 37% женщин.

Особенно активно идею поддерживают инженеры и другие специалисты инженерно-технического профиля: среди них безопасность отрасли видят 59%, а за строительство новых объектов высказываются 65%.

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