В Анненках стартовала «Калужская осень»

Главная агропромышленная выставка региона начала работу в пятницу, 11 сентября под музыку детского оркестра из Малоярославца.

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Свои достижения гостям показывают местные производители, фермеры и ремесленники, а также гости из других областей.

Муниципальные округа области соревнуются за лучшую экспозицию — участники оформили стенды и демонстрируют самые яркие достоинства своей земли.

Отдельно развернулась ярмарка фермерской продукции: свежие овощи и фрукты, мёд, сыры, молочка, мясные деликатесы, домашняя выпечка и варенья — всё с калужской земли. И почти всё можно продегустировать перед покупкой.

А для тех, кто пришёл с детьми, работает развлекательная программа — выступления творческих коллективов, конкурсы, игры и анимационные площадки. Вход свободный. Выставка открыта до 13 сентября.