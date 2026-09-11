В Анненках стартовала «Калужская осень»
Свои достижения гостям показывают местные производители, фермеры и ремесленники, а также гости из других областей.
Муниципальные округа области соревнуются за лучшую экспозицию — участники оформили стенды и демонстрируют самые яркие достоинства своей земли.
Отдельно развернулась ярмарка фермерской продукции: свежие овощи и фрукты, мёд, сыры, молочка, мясные деликатесы, домашняя выпечка и варенья — всё с калужской земли. И почти всё можно продегустировать перед покупкой.
А для тех, кто пришёл с детьми, работает развлекательная программа — выступления творческих коллективов, конкурсы, игры и анимационные площадки. Вход свободный. Выставка открыта до 13 сентября.
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