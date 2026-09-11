ПСБ запустил для калужского бизнеса акцию на кассы с выгодой 70%

Касса 3 в 1 решает комплекс задач бизнеса.

Банк запустил предложение «Касса 3в1»* для новых и действующих клиентов, у которых не было оборотов по эквайрингу последние три месяца. Касса включает фискальный накопитель на 15 или 36 месяцев и торговый эквайринг ПСБ.

Онлайн-кассу 3 в 1 банк предоставляет предпринимателям бесплатно** при подключении и использовании торгового эквайринга ПСБ. Такой вариант интересен сезонному бизнесу, когда касса нужна всего на несколько месяцев в году, а также небольшим компаниям, которые пока не готовы к покупке кассового комплекта.

Тариф на торговый эквайринг ПСБ включает в себя предоставление сим-карты для работы кассы, услугу ОФД, кассовое программное обеспечение для отчетности и маркировки товаров «Честный ЗНАК», товароучетную систему, техническую поддержку по электронной почте и телефону.

Также калужскому бизнесу по-прежнему доступно комплексное предложение от ПСБ — «Скидка 70 % на онлайн‑кассу»*** для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключающих торговый эквайринг.

Отличительная особенность этой онлайн-кассы – пользователь получает услугу «под ключ». В тариф уже включен фискальный накопитель, встроены кассовый софт и контракт с ОФД. Онлайн-касса оснащена 5,5‑дюймовым цветным дисплеем с тачскрином и виртуальной клавиатурой и поддерживает системы ЕГАИС и «Честный ЗНАК».

Касса позволяет принимать оплаты любым способом: наличными, банковскими картами и по QR-коду. Устройство полностью соответствует требованиям законодательства, регулирующего вопросы кассовой дисциплины, и готово к онлайн-передаче данных в фискальные органы.

ПСБ сделает переход на новое оборудование простым и удобным: банк не только предоставит саму кассу, но и возьмет на себя её регистрацию в ФНС, установку и настройку, а также обучит предпринимателей работе с устройством.

Узнать условия можно на https://www.psbank.ru/business/acquiring/onlinecashbox?ysclid=mtwt9i53ml514725217

*Территория действия: для клиентов, зарегистрированных и действующих в РФ, кроме НС РФ и Крыма. Акция доступна: новым клиентам; действующим клиентам, у которых нет оборотов по торговому эквайрингу в Банке как минимум 3 месяца до присоединения к акции. Скидка 70% предоставляется на тариф «Касса под ключ «Акционный»». Обязательное подключение к одному из стандартных тарифов торгового эквайринга (ТЭ): тариф «Комбинированный»; тариф «Смарт ставка Плюс». Подключением к акции считается: оплата счёта ООО «ПС Касса»; подписание оферты по торговому эквайрингу. Доступные тарифы РКО: «Мини», «Опти», «Макси», «Профи», «Бизнес Лайт», «Бизнес 24/7», «Бизнес Драйв», «Всё для бизнеса», «Платите меньше», стандартные тарифы МСБ. Тарифы «Ноль» и «Ноль Плюс» не подключаются. Зачисление средств по торговому эквайрингу — только на счёт в ПСБ. Ключевое условие: участие возможно, только если менеджер ДО инициирует выставление счёта, а клиент оплачивает его сразу. Клиент обязан вернуть сумму скидки (70% тарифа) на счёт ООО «ПС Касса» в Банке, если в течение 12 месяцев от даты подключения к акции произошло одно или более из следующих событий по инициативе клиента: расторжение Договора эквайринга, заключённого в рамках акции; смена тарифа по торговому эквайрингу на недоступный тариф (отличный от ТП «Комбинированный» и ТП «Смарт ставка Плюс»). Перевод зачислений возмещения по торговому эквайрингу на счёт в другом банке. Установление индивидуальных тарифов по Договору РКО или подключение иных акций со скидками на ТЭ и/или РКО. Направление Банку уведомления об одностороннем отказе от исполнения Правил оказания услуг ООО «ПС Касса». В перечисленных случаях сумма скидки должна быть возвращена на счёт в Банке № 40702810600000260968 в течение 5 рабочих дней после наступления события: при наличии ФН на 15 месяцев — 20 930 рублей; при наличии ФН на 36 месяцев — 27 930 рублей.

**Стоимость тарифа 1 990 р / месяц. В стоимость не включен фискальный накопитель (ФН). Приобретается клиентом отдельно. Фискальный накопитель — 12 000 ₽ на 15 месяцев, и 18 000 р. на 36 месяцев. Подключение системы ЕГАИС оплачивается отдельно по тарифу 37 900 р. в год.

*** В рамках акции можно подключить не более 450 ПС Касс. Продажи сверх лимита не осуществляются. Территория действия: для клиентов, зарегистрированных и действующих в РФ, кроме НС РФ и Крыма. Акция доступна: новым клиентам; действующим клиентам, у которых нет оборотов по торговому эквайрингу в ПСБ как минимум 3 месяца до присоединения к акции. Скидка 70% предоставляется на тариф «Касса под ключ» «Весна 2026» (ООО «ПС Касса», ДЗО). Обязательное подключение к одному из стандартных тарифов торгового эквайринга (ТЭ): тариф «Комбинированный»; тариф «Смарт ставка Плюс». Подключением к акции считается: оплата счёта ООО «ПС Касса»; подписание оферты по торговому эквайрингу. Доступные тарифы РКО: «Мини», «Опти», «Макси», «Профи», «Бизнес Лайт», «Бизнес 24/7», «Бизнес Драйв», «Всё для бизнеса», «Платите меньше», стандартные тарифы МСБ. Тарифы «Ноль» и «Ноль Плюс» не подключаются. Зачисление средств по торговому эквайрингу — только на счёт в ПСБ. Ключевое условие: участие возможно, только если менеджер ДО инициирует выставление счёта, а клиент оплачивает его сразу. Клиент обязан вернуть сумму скидки (70% тарифа «Касса под ключ» «Весна 2026») на счёт ООО «ПС Касса» в ПСБ, если в течение 12 месяцев от даты подключения к акции произошло одно или более из следующих событий по инициативе клиента: расторжение договора эквайринга, заключённого в рамках акции; смена тарифа по торговому эквайрингу на недоступный тариф (отличный от ТП «Комбинированный» и ТП «Смарт ставка Плюс»). Перевод зачислений возмещения по торговому эквайрингу на счёт в другом банке. Установление индивидуальных тарифов по договору РКО или подключение иных акций со скидками на ТЭ и/или РКО. Направление банку уведомления об одностороннем отказе от исполнения правил оказания услуг ООО «ПС Касса». В перечисленных случаях сумма скидки должна быть возвращена на счёт в ПСБ № 40702810600000260968 в течение 5 рабочих дней после наступления события: при наличии ФН на 15 месяцев — 20 930 рублей; при наличии ФН на 36 месяцев — 27 930 рублей.