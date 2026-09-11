Юрий Моисеев принял участие в открытии выставки-ярмарки «Калужская осень-2026»

На площадке спорткомплекса «Анненки» более 150 производителей представили фермерскую продукцию – крафтовые сыры, мясные и рыбные деликатесы, свежие овощи и фрукты, мёд, выпечку и картофель. В программе – выставки достижений сельскохозяйственного производства и современной сельскохозяйственной техники, а также конкурс на лучшую экспозицию среди муниципальных образований региона. Посетителей ждут детская игровая зона, тематические фотозоны и интерактивные площадки для семейного отдыха. Главная тема ярмарки в этом году – «Дружба народов». В рамках концертной программы выступят творческие коллективы из районов области, джаз-оркестр и рок-группа. Губернатора Владислав Шапша вручил награды работникам сельского хозяйства, а также передал специальный велосипед с ручным приводом бронзовому призёру чемпионата России по велоспорту для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Артёму Воробьёву.

«Уже много лет фестиваль «Калужская осень» собирает фермеров и производителей сельхозпродукции со всего региона. Представлены все муниципальные округа Калужской области. Калужская земля всегда могла себя прокормить, уверен, что с новыми технологиями и молодыми талантливыми специалистами наш агропромышленный комплекс ждёт динамичное развитие. Также очень приятно, что наш коллега, депутат Думы, руководитель фермерского хозяйства Виктор Тарасенков получил высокую награду из рук губернатора. Это признание его значительного вклада в развитие сельхозпроизводства. Пожелал нашим аграриям новых успехов и достижений, мира, благополучия и высоких урожаев»!», – прокомментировал председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.