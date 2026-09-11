Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Продавцам Wildberries стала доступна новая госпрограмма льготного кредитования
Новость дня Общество

Продавцам Wildberries стала доступна новая госпрограмма льготного кредитования

11.09, 13:08
0 442
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

С 11 сентября предприниматели, чьи товарные остатки были повреждены при атаках на логистические центры Wildberries, могут привлечь льготное финансирование на пополнение оборотных средств. Максимальный размер кредита для одного заемщика — 500 млн рублей на срок до полутора лет.

Механизм запущен Корпорацией МСП совместно с Банком России и Министерством экономического развития. В программе участвуют 73 банка, ее реализуют Минэкономики, Банк России и Корпорация МСП. Совокупный лимит программы — 50 млрд руб. Ставка по таким кредитам привязана к ключевой ставке Банка России плюс 3 процентных пункта (п.п.). В случае недостатка залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации МСП, которое покрывает до 50% суммы кредита. Льготный период кредитования увеличен с одного года до полутора лет.

Финансирование доступно в рамках новых кредитных сделок. Среди банков, присоединившихся к механизму, — ВТБ, который ранее уже предлагал пострадавшим селлерам отсрочки по действующим кредитам.

«Для предпринимателей, потерявших товарные запасы, сейчас особенно важна возможность оперативно восстановить оборотный капитал», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IkdXWUp5Z2F6cjZ6d1ZldTRWRHJyWEE9PSIsInZhbHVlIjoiTitueFlsNlFMbzBpdnp5VVNTbHlTYTFTRzBGWEp5R0Q1UnJicytEZXlsTnhoa0dHOW1BSUtNL0pUeHF3OHh5SnNMRm9QOEp3cVYrVFVkR3psVTZvYVJLM05iZDRGYnhnRjJUVGdnaTBXVjdZQmZ3ajI5VGZxeWwvdTIyMjVDeFpiTi9RR1hFQnJKK1QydUhEVzh4bFMxQTJRYjhmRFhiOHZRbFNGemd6WUx2T3c5UkJUN1RRRmJLQmhuRDdLMnAwU2dLcEZnUzE4Zmp0T0o3dHN0WXNIeEVsZUtsOHFoTlFRS2xWRTRrT2J1NDdtWkwwekJnSjJQYzViVXI2Zjc3am9kQ1ZVVjc1bkxzT1I0VjJpeFBqdXZMdFBoOUdtMXdPT0R6MDU4bjZ5NVZlNG1iR3VyTmx2Q1dnb1lTVXJVZXhOems1NkJrUnZDS2R6NmZ0UWFGeTZOdEcxdCtiSVpuVUdHNm15U3pjZno4UmNUWnRBbWMwQnB1czRKMUpBeXEzZTFBVDdYTVlBL2RNMXZwQ2gvR0R2Tnc0aURCclRaRTdoZXBsR2JQSEk5SXpoWTl0OE1oZjZuVjgyK01lNzJyRSIsIm1hYyI6ImQzODk3ZjI1ZjRhYTJjNWRlOTNjYWJmYjUxYTYwMTUzOThhNzA2YzU4N2ViMGE4NzlkNDgyODI1NmQ3YTVjZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5hY3B4VW5PTEpJK0xmQzh0NU5GYkE9PSIsInZhbHVlIjoiclNadENUczRVajd1STdUcUd3L2ZiUlRnTkJFVTdCQitOWTNxK2ZHS2RNWGhaM1czMkdTQUlpRDZlT3Nxa1pDTnZ3S1c0ZjZJRzluS0dxREg4VDk1SW5uUHZpQjNNNXlrNEVWcEM5Y09EUjF6dEJ0RmpCeU5xTGtUb1Nubmo0NzA3bm9OMHJSVXo3Q01EbXVZek9IbnNGdGprMmlaUmlsdGpWeVB1R1ZLRVl6VlZjTmxONlYzMnR2eFdKbVNnTzRYNHROUFlrUTljKzVBcDFzTmg1Sks1OTU5Smo3K0NBb200allRMHdDWVBGVWprTlRQUVU2WVM2eTZrbUZFTmgrS1NYaHl5UW5uWTYyc1BTMm5EYWhBNFlmUDhKK2Rmb0lPR2ZwUTdVU2ZmVXlPZDlqVFlIYnNjN0FPaEIxWVFtcXM1ZGVWenlKeG80TnY0MjRQYnk2c0JxMTNQQTBFS0x6VTBjVDBpMURWclhhdHhKK3VsU2xHQmpiRDloZzBVMVFCL1lpQlJWVXJzaUQ1UHFIVExQRTBUZVFsQVJvOU1MQWlVbE95K0Q5YlRhdzJGSis2ZUo0VTd2aE54cGxTQyt2Tmlnb3JpSkNKOE81bTMza0JBdllqbnQ2T1pxV2RJQWdEMFBGNEFJU0k0Y3ZQL3piOFk0S1FDYmZaVDdrSDB3ZVltU001anZoWXF3bU9CZVkvMm1PbjFxQ2VYaW80QWV3NUQwM0FCaU1PeTZ5ajNxUW01bWg5QWNCMWlNT2djUzkxY0JqeTVxZnB1dHRuOGF2aWwvdlM4NFV0UGlSVEg3dEU2MTlHS3FFNlFzNDFtZ2VUby9tRUxJVy9xUUZXK0ZtZiIsIm1hYyI6IjczY2Q3NzM1MzA2ZmMzOThjZWFjOTQ0MTA1ZmNkOTY1MWEwYmQ4Zjc5OGM3OGIxN2M1NjY1ZTZhZmMwNTAyYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+