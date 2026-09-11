У жителя Кондрово забрали машину из-за долга по алиментам

Мужчина из Дзержинского округа задолжал двум своим сыновьям 600 тысяч рублей. По решению суда он должен был каждый месяц платить на содержание детей 0,75 прожиточного минимума, но делал это нерегулярно.

Судебные приставы арестовали его автомобиль «Шевроле Ланос». Поскольку долг так и не начали погашать, машину продали с торгов — вырученные деньги частично покрыли задолженность.

Кроме того, мужчину привлекли к административной ответственности — теперь ему предстоят обязательные работы. Если он и дальше не будет платить алименты, ему может грозить уже уголовное наказание — вплоть до года лишения свободы.