Россиянам назвали самые популярные способы вовлечения в дропперские схемы

По данным ВТБ, всё чаще мошенники под предлогом лёгкого заработка предлагают россиянам использовать свои банковские карты или счета для перевода и обналичивания похищенных средств, применяя различные методы манипуляций. Злоумышленники активно используют интернет-пространство: онлайн-игры, социальные сети, мессенджеры, сайты знакомств и электронную почту. В группе риска — подростки, студенты, пенсионеры и люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.

Мошенники маскируют свои схемы под безобидные просьбы или легальные предложения. Топ-6 наиболее распространенных схем этого года:

Мошенники предлагают арендовать, купить карту или просят передать доступ к онлайн-банку. Жертве кажется, что это безопасный способ заработать, однако это прямое нарушение закона. Насторожить должно то, что собеседнику нужна именно ваша карта, хотя оформить собственную может каждый.

Жертве кажется, что это безопасный способ заработать, однако это прямое нарушение закона. Насторожить должно то, что собеседнику нужна именно ваша карта, хотя оформить собственную может каждый. Лжевакансии, которые выглядят как обычные объявления о работе курьеров, логистов, финансовых помощников или инкассаторов. Жертву просят получать, перевозить или передавать деньги, не объясняя их происхождение.

Жертву просят получать, перевозить или передавать деньги, не объясняя их происхождение. Просьбы от «знакомых». Со взломанного аккаунта знакомого рассылают сообщения или от недавнего «знакомого» приходит просьба: «Я тебе переведу деньги, кинь дальше» или «У меня проблемы с картой, прими перевод». Люди склонны доверять знакомым, однако неожиданная просьба о финансовых операциях должна насторожить.

Со взломанного аккаунта знакомого рассылают сообщения или от недавнего «знакомого» приходит просьба: «Я тебе переведу деньги, кинь дальше» или «У меня проблемы с картой, прими перевод». Люди склонны доверять знакомым, однако неожиданная просьба о финансовых операциях должна насторожить. Ошибочный перевод. Мошенники сообщают о якобы случайном переводе и просят вернуть деньги на другие реквизиты. Если на ваш счет средства не поступали или вас просят перевести по чужим реквизитам — обратитесь в банк.

Мошенники сообщают о якобы случайном переводе и просят вернуть деньги на другие реквизиты. Если на ваш счет средства не поступали или вас просят перевести по чужим реквизитам — обратитесь в банк. Помощь у банкомата. Злоумышленники могут подойти в роли «растерянного» прохожего — симпатичной женщины или пенсионера — и попросить снять деньги с вашей карты в обмен на обещанный перевод. Естественное желание помочь не должно заставлять вас использовать свою карту для чужих операций.

Злоумышленники могут подойти в роли «растерянного» прохожего — симпатичной женщины или пенсионера — и попросить снять деньги с вашей карты в обмен на обещанный перевод. Естественное желание помочь не должно заставлять вас использовать свою карту для чужих операций. Благотворительность. Мошенники просят снять деньги для людей, которые якобы не могут самостоятельно дойти до банкомата.

«Мошенники играют на доверии людей, их цель — заставить жертву добровольно отдать карту или доступ к счету. Важно понимать: когда вы передаете карту «курьеру банка», сообщаете коды из SMS или соглашаетесь на перевод чужих средств через свой счет, вы не просто рискуете своими деньгами — вы невольно становитесь звеном преступной схемы. Мошенники сознательно вовлекают жертву в обналичивание средств других пострадавших, и за это грозит уголовная ответственность, даже если человек не осознавал своих действий», — сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

ВТБ призывает клиентов не соглашаться на сомнительные предложения, не передавать карты и доступ к онлайн-банку, а при ошибочном поступлении средств возвращать их только через обращение в банк. Важно предупреждать близких о схемах дропперства, особенно – детей, обсуждая с ними правила безопасности в интернете, совместно настраивать защиту (антивирус, двухфакторную аутентификацию, приватность), быть в курсе их онлайн-активности и учить их проверять информацию в официальных источниках и распознавать фишинговые ссылки.