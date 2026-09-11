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Общество

Владислав Шапша оценил результаты реконструкции лагеря «Дружба»

Дмитрий Ивьев
11.09, 11:06
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Вчера глава региона работал в Малоярославце. Первой точкой маршрута стал детский лагерь «Дружба» центра «Развитие». В этом году здесь построили четыре новых жилых корпуса, современный медицинский корпус и капитально отремонтировали пищеблок с залом на 200 мест. Также завершено комплексное благоустройство территории.

Во время визита в лагере проходил мастер-класс для юных журналистов. Школьники воспользовались возможностью и взяли интервью у главы региона. Также прошла акция «Дерево Дружбы», которое школьники посадили вместе с губернатором и главой округа.

- Продолжаем обновлять и развивать инфраструктуру детского отдыха в регионе, - заявил губернатор. - С 2023 года в лагерях области уже построили 12 новых корпусов, это плюс 600 дополнительных мест в каждую смену. Хорошая программа. В планах: еще по 2 корпуса в «Искре» и «Полете».

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