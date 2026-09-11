Калужане теперь могут пользоваться 5G в поездках

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О запуске технологии сообщили представители Минцифры России и «большой четверки» операторов.

Генеральный директор Т2 Антон Годовиков рассказал, что на первом этапе оператор запустил сеть пятого поколения в семи городах-миллионниках — это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Челябинск, Екатеринбург, Пермь и Красноярск. Воспользоваться 5G могут российские абоненты и иностранные туристы, для этого достаточно выбрать стандарт связи в настройках смартфона.

Второй этап включает строительство сети пятого поколения в новом частотном спектре, выделенном ГКРЧ, — 4,63-4,99 ГГц. Планируется, что до конца 2031 года 5G появится в ключевых местах всех городов с населением от миллиона человек.

Заместитель генерального директора по технической инфраструктуре T2 Алексей Дмитриев уточнил, что выбранные города имеют уникальные технические характеристики, которые дают лучший на рынке пользовательский опыт в эксплуатации 5G. Он добавил, что «техническая инфраструктура компании в достаточной степени готова для поэтапного запуска сети пятого поколения по всей стране, поэтому скоро оценить новый уровень сервиса смогут и жители других городов».

Благодаря сценарию запуска, разработанному Минцифры России, технологию удалось запустить в максимально сжатые сроки и с приемлемыми экономическими параметрами. Регулятор обеспечил технейтральность и выделил операторам дополнительные частоты. Впоследствии стандарт связи будут использовать для развертывания высокопроизводительных сетей и создания цифровых сервисов, в том числе для нужд промышленности.

По оценке Годовикова, технология несет пользу для частных и корпоративных клиентов, а также для государственно-частного партнерства. «Впереди еще много работы — предстоит интегрировать отечественное оборудование, последовательно наращивать качественные характеристики сети, помочь росту проникновения клиентских устройств», — подчеркнул он.