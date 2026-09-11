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Общество

Молодой специалист из Калужской области попала в число лучших «Людей Труда» России

Дмитрий Ивьев
11.09, 10:24
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Диана Котова заняла второе место в номинации «Созидатель года» во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Человек Труда».

Проект молодой сотрудницы направлен на внедрение единой цифровой платформы МАХ в систему среднего профессионального образования Калужской области. За четыре месяца интенсивной работы Диане удалось перевести все 27 колледжей и техникумов региона на единый канал коммуникации, что позволило оптимизировать рабочие процессы и ускорить обмен информацией между учебными заведениями.

В течение четырех дней конкурсных испытаний участники проходили теоретические тесты, решали практические кейсы, презентовали свои проекты перед экспертным жюри и проводили открытые мастер-классы.

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