Волонтер из Обнинска Артём Болюкин посмертно награжден медалью Калужской области «За мужество и самоотверженность»

Он не был военным, но внёс большой вклад в помощь фронту: с начала специальной военной операции организовал в Обнинске крупное волонтёрское движение и совершил больше 50 поездок на передовую с гуманитарными грузами.

Трагедия случилась около месяца назад — колонна, которую сопровождал Артём, попала под атаку.

Медаль семье волонтёра — его вдове Виктории и сыну Кириллу — вручил губернатор Владислав Шапша. Глава региона также наградил других калужских добровольцев и поблагодарил их за помощь защитникам Родины.

Регион направил ходатайство о присвоении Артёму Болюкину высокой государственной награды.