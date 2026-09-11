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Общество

Волонтер из Обнинска Артём Болюкин посмертно награжден медалью Калужской области «За мужество и самоотверженность»

Дмитрий Ивьев
11.09, 07:57
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Он не был военным, но внёс большой вклад в помощь фронту: с начала специальной военной операции организовал в Обнинске крупное волонтёрское движение и совершил больше 50 поездок на передовую с гуманитарными грузами.

Трагедия случилась около месяца назад — колонна, которую сопровождал Артём, попала под атаку.

Медаль семье волонтёра — его вдове Виктории и сыну Кириллу — вручил губернатор Владислав Шапша. Глава региона также наградил других калужских добровольцев и поблагодарил их за помощь защитникам Родины.

Регион направил ходатайство о присвоении Артёму Болюкину высокой государственной награды.

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