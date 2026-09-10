Этим летом калужане провели в четыре раза больше онлайн-мероприятий

Фото: МТС.

МТС проанализировала летнюю активность онлайн-переговоров жителей региона. Рост количества встреч и вебинаров на платформе МТС Линк в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 335%. Чаще всего мероприятия проводились в сфере промышленности.

Этим летом калужане в 3,4 раза активнее применяли ИИ-инструменты на онлайн-встречах, чем прошлым. Самая популярная функция самари использовалась в 3 раза больше, транскрибация (преобразование устной речи из видеозаписи в письменный текст) — в 2,4 раза активнее, а к помощи ИИ-ассистента обращались в 7,5 раз чаще.

В то же время калужане не игнорировали использование визуальных эффектов на созвонах. Применение масок, размытие или замена фона увеличилось на 263%.

«Неудивительно, что одной из самых популярных функций является саммари. Удобно не прослушивать запись полностью, а поручить задачу цифровому помощнику, который за пару кликов подготовит краткое содержание созвона. По нашим подсчетам, автоматические итоги встречи экономят около 10 минут рабочего времени. Более того, ассистент может найти в записи важное по ключевым словам, что уже сэкономит около часа: вместо просмотра всей записи нужно будет отсмотреть только отрезок, который укажет ИИ-ассистент», — комментирует директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.