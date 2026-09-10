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Общество

Для калужского реабилитационно-образовательного центра закупили оборудование

Дмитрий Ивьев
10.09, 12:34
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В Калужском реабилитационно-образовательном комплексе (КРОК) завершены работы в рамках государственной программы «Доступная среда в Калужской области».

Установлена современная автоматизированная дизель-генераторная установка, которая обеспечит резервное питание здания.

Закуплено новое специализированное оборудование. В распоряжении педагогов и учеников появились компьютеры, принтеры, интерактивные панели и стол. Для безопасного передвижения маломобильных граждан приобретена коляска-ступенькоход.

Для обеспечения адаптивной навигации полностью обновлен коридор четвертого этажа. Теперь он безопасен и удобен для слабовидящих: пол выложен керамогранитом с тактильными индикаторами, установлены новые поручни, а за счет хорошего освещения улучшена общая видимость.

Содействие в создании благоприятной среды для обучения и реабилитации оказало региональное Министерство труда и социальной защиты.

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