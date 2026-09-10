В Калужской области внедряют бережливые технологии

В Калуге прошло совещание под руководством губернатора Владислава Шапши: обсуждали, как сделать работу властей эффективнее. Вместе с чиновниками в обсуждении участвовал представитель «Росатома» Олег Попов — его команда помогает региону с внедрением бережливых технологий.

Сейчас в области реализуют сразу 128 проектов — они затрагивают медицину, образование, ЖКХ, благоустройство и другие сферы.

Например, хотят заметно ускорить работу скорой помощи: сейчас бригада в среднем добирается до пациента за 60 минут, а цель — сократить это время до 25,2 минуты. Для этого планируют обеспечить бесперебойную работу навигации даже при проблемах с GPS, а также дать врачам возможность заранее знакомиться с данными пациента.

Ещё один проект направлен на то, чтобы быстрее справляться с мусорными навалами в Калуге. Вместо того чтобы просто реагировать на жалобы, власти хотят устранять причины проблем. Для этого создадут общий регламент: ведомства будут оперативно обмениваться информацией, на проблемных площадках поставят камеры, организуют вывоз крупногабаритного мусора и откроют пункты приёма шин и строительного мусора.

В Обнинске собираются наладить работу общественного транспорта: за счёт новой организации заправки хотят избавиться от срывов рейсов.

А родителям станет проще записать ребёнка в детский сад: весь процесс переведут в электронный формат с помощью приложения «Госключ». Документы можно будет подать и подписать дистанционно со смартфона — без походов в учреждения. Срок оформления сократится до одного дня, а обработка заявки займёт не больше 30 минут.

Представитель «Росатома» Олег Попов отметил, что многие проекты Калужской области уникальны и их можно брать за образец для других регионов — они решают проблемы системно, а не просто убирают последствия.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что к проектам нужно относиться серьёзно, а не формально. В ноябре планируют оценить, как идут дела, и составить рейтинг проектов. При этом обучение чиновников бережливым технологиям продолжается: уже прошли подготовку заместители министров, начальники управлений и руководители госучреждений.