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Общество

В Людиново началась подготовка к строительству нового корпуса больницы

Дмитрий Ивьев
10.09, 12:40
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На площадке уже ведутся первые работы: подрядчик демонтирует недостроенное здание, вывозит строительный мусор, устанавливает ограждение и организует строительный городок.

Новый корпус станет важным объектом для жителей Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского округов — медицинская помощь здесь оказывается более чем 60,5 тыс. человек.

Здание будет рассчитано на 85 коек. После завершения строительства отделения стационара смогут разместиться в одном корпусе, что позволит создать более удобные условия для пациентов и медицинских работников, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

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