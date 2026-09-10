В Людиново началась подготовка к строительству нового корпуса больницы

На площадке уже ведутся первые работы: подрядчик демонтирует недостроенное здание, вывозит строительный мусор, устанавливает ограждение и организует строительный городок.

Новый корпус станет важным объектом для жителей Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского округов — медицинская помощь здесь оказывается более чем 60,5 тыс. человек.

Здание будет рассчитано на 85 коек. После завершения строительства отделения стационара смогут разместиться в одном корпусе, что позволит создать более удобные условия для пациентов и медицинских работников, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.