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Общество

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев принял участие в заседании Правления Ассоциации муниципальных образований Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.09, 08:11
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В заседании также участвовали представители Заксобрания, администрации Губернатора,  прокуратуры Калужской области и филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Обсуждались практики муниципального правотворчества, регулирующего меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Особое внимание члены Ассоциации уделили регулированию конкретных категорий участников СВО в целях недопущения ущемления их прав, а также реализации на муниципальном уровне базовых мер поддержки, предусмотренных Указом Президента РФ № 327 от 15.05.2026.  

«Была представлена практика обеспечения мерами поддержки, не предусмотренными базовым стандартом, но востребованными жителями региона. Положительный опыт в этом направлении наработан в Калуге, Обнинске, Жиздринском, Думиничском, Малоярославецком, Спас-Деменском и Ульяновском округах. Было принято решение совместно с прокуратурой и Фондом «Защитники Отечества» разработать модельный нормативно-правовой акт по данному направлению. Представители фонда поблагодарили руководителей муниципалитетов за успешную совместную работу», – прокомментировал Юрий Моисеев.

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