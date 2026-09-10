Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев принял участие в заседании Правления Ассоциации муниципальных образований Калужской области

В заседании также участвовали представители Заксобрания, администрации Губернатора, прокуратуры Калужской области и филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Обсуждались практики муниципального правотворчества, регулирующего меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Особое внимание члены Ассоциации уделили регулированию конкретных категорий участников СВО в целях недопущения ущемления их прав, а также реализации на муниципальном уровне базовых мер поддержки, предусмотренных Указом Президента РФ № 327 от 15.05.2026.

«Была представлена практика обеспечения мерами поддержки, не предусмотренными базовым стандартом, но востребованными жителями региона. Положительный опыт в этом направлении наработан в Калуге, Обнинске, Жиздринском, Думиничском, Малоярославецком, Спас-Деменском и Ульяновском округах. Было принято решение совместно с прокуратурой и Фондом «Защитники Отечества» разработать модельный нормативно-правовой акт по данному направлению. Представители фонда поблагодарили руководителей муниципалитетов за успешную совместную работу», – прокомментировал Юрий Моисеев.