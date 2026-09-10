Дзен запустил ТОП-10 каналов СМИ Калужской области

Новостной канал медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» на первом месте и в нем.

На этой неделе самая крупная в России платформа новостей и блогов «Дзен» добавила в список своих рейтингов СМИ несколько новых регионов, среди которых появилась и Калужская область.

Он отражает популярность новостных каналов средств массовой информации региона среди калужан. Новостные каналы «Дзена» рейтингуются согласно количеству визитов за день, неделю и месяц.

Последний отчет пока недоступен ввиду того, то рейтинг для Калуги был запущен только в начале этой недели и первые данные по месяцу появятся только в октябре.

На старте же в ТОП-10 вошли следующие каналы:

1. KP40.ru — портал медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».

2. Калужские новости.

3. Московский Комсомолец Калуга.

4. Комсомольская правда — Калуга (еще один интернет-ресурс нашего медиахолдинга с региональными новостями на федеральном портале).

5. ГТРК «Калуга».

6. Весть. Калужская область.

7. Аргументы и Факты — Калуга.

8. Телерадиокомпания Ника (Калуга).

9. Калуга 24.

10. Калужская Неделя.

Таким образом «Дзен.канал» медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» возглавил рейтинг не только сайтов СМИ Калужской области, но и крупнейшего в стране агрегатора новостей.

Напомним, главный рейтинг сайтов СМИ по регионам России много лет обсчитывает Ли.ру - портал Медиалогии. Первые две его строчки также занимают сайты медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».