Дзен запустил ТОП-10 каналов СМИ Калужской области
На этой неделе самая крупная в России платформа новостей и блогов «Дзен» добавила в список своих рейтингов СМИ несколько новых регионов, среди которых появилась и Калужская область.
Он отражает популярность новостных каналов средств массовой информации региона среди калужан. Новостные каналы «Дзена» рейтингуются согласно количеству визитов за день, неделю и месяц.
Последний отчет пока недоступен ввиду того, то рейтинг для Калуги был запущен только в начале этой недели и первые данные по месяцу появятся только в октябре.
На старте же в ТОП-10 вошли следующие каналы:
1. KP40.ru — портал медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».
2. Калужские новости.
3. Московский Комсомолец Калуга.
4. Комсомольская правда — Калуга (еще один интернет-ресурс нашего медиахолдинга с региональными новостями на федеральном портале).
5. ГТРК «Калуга».
6. Весть. Калужская область.
7. Аргументы и Факты — Калуга.
8. Телерадиокомпания Ника (Калуга).
9. Калуга 24.
10. Калужская Неделя.
Таким образом «Дзен.канал» медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» возглавил рейтинг не только сайтов СМИ Калужской области, но и крупнейшего в стране агрегатора новостей.
Напомним, главный рейтинг сайтов СМИ по регионам России много лет обсчитывает Ли.ру - портал Медиалогии. Первые две его строчки также занимают сайты медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».
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