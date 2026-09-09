В Барятинском округе стартовал ежегодный экослёт «Подари планете жизнь»

9 сентября в Барятинском округе на территории экопарка «Милятино» областной министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа и глава муниципалитета Андрей Хохлов приветствовали делегатов 11-го экологический слёта школьников «Подари планете жизнь».

В этом году в слёте участвуют около 120 калужских школьников, а также их единомышленники в деле защиты окружающей среды из Рязанской и Ярославской областей.

В программе слёта 14 станций. Специалисты Дирекции парков, Института естествознания КГУ, Калужского филиала РАНХиГС и Центра одарённых детей подготовили для ребят мастер-классы, викторины, путешествия по экотропе и даже полевую химическую лабораторию. На занятиях юннаты углубят свои знания по биологии, географии, медицине, экономике, а также продемонстрируют свои творческие способности.

Владимир Жипа поблагодарил организаторов и руководство Барятинского округа за помощь в проведении такого увлекательного для подростков мероприятия. Он напомнил, что экопросвещение — одна из важнейших задач национального проекта «Экологическое благополучие».