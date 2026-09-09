Отряд «Факел-40» представил Калужскую область на Всероссийском этапе «Зарницы 2.0»

Финал военно-патриотической игры среди старшеклассников проходил в Волгоградской области. Участвовали порядка 100 команд.

Наш регион представил отряд из Малоярославецкого округа.

- Калужские ребята в составе армии «Обь» заняли 3-е место в финальном бою «Зарницы», а также в большой военно-тактической игре, где они выполняли задачи по охране лагеря и важных объектов, преодолели комбинированный марш протяжённостью более 12 километров, - рассказал 9 сентября губернатор Владислав Шапша.

Второе место у калужской команды в индивидуальном состязании операторов БПА.