Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Отряд «Факел-40» представил Калужскую область на Всероссийском этапе «Зарницы 2.0»
Общество

Отряд «Факел-40» представил Калужскую область на Всероссийском этапе «Зарницы 2.0»

Дмитрий Ивьев
09.09, 15:48
0 289
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Финал военно-патриотической игры среди старшеклассников проходил в Волгоградской области. Участвовали порядка 100 команд.

Наш регион представил отряд из Малоярославецкого округа.

- Калужские ребята в составе армии «Обь» заняли 3-е место в финальном бою «Зарницы», а также в большой военно-тактической игре, где они выполняли задачи по охране лагеря и важных объектов, преодолели комбинированный марш протяжённостью более 12 километров, - рассказал 9 сентября губернатор Владислав Шапша.

Второе место у калужской команды в индивидуальном состязании операторов БПА.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkI3UjVLR0pmMHZyMStLaFhCckJuWHc9PSIsInZhbHVlIjoiK0pGSjY3VVpyUE1Ed1lGK0dvZzd3cTAzZVhVUnZWenpzcEZUMVpRSE1SWnVFM3dueG9TcERmMG9zUlprSFFSNnYxb3VrUjVsVEgzaTRQYTgzcG5YK2FXSnFFL0VhRk5kaWVzUzJ1VUc4YmRkc3VKMEJGU1RVWWRDTFAyb2xLY01tTFRsTDlpL0l4VEVxU1FYRk1GTU5WNDFQMHJFVWlaNVFnZDRqTjVGN0R2c0R6M3BPZUI1Z0FxUWl6WG4zV1l5VEhhQm9lamJqTGs0OTFodWlOd05MQXEvR0x3anRFRThsVndhUUg4RVFzMVVYZ05yVEd5WGY5SCtHWlRRdVF4ckExaElaUk50MHpZTmQ4eXZsei9oWlRkQVp4emorRGVvSm45dlRaalBsTWEwOUh2eW1qdHhmbit5eVdvZmJkM1FzbS9ZeXo0NW1JOGxhb0N5ZnpseGU4NUFBQ1hKNENKRWRWWmE4ZjJLOW4wVndNOXhZR0VCTjJEcTBySjN0YkNYRVdNWmhtdGtQRTVrZUV0UHVzWVNhUjJKWGhVVWNsWTloVWZrdXhjYTdnemxlK1RaaWUwZFk2SVJHdHJ1NkxlQyIsIm1hYyI6ImI1YmIxNmM5NzFkN2NjNTIyZDViNGUyMGViMGU3YjIxYThhM2I2NDNlNTQ1NDI1ZmI4NzBlZGI2MWI2ZGI5NjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhpYXNGemwrMDFpNjRGRHVJYjJjUUE9PSIsInZhbHVlIjoib1dGUWtGMDJpUVF2by91VElOMWJQZ2RXenI3WVd6N215SHV2cXVzSnczUVRRMTIybmc3N0hBZkUrSzdMTDVsejNieTA2OHk4dkY2WmhFTmdYWlhwb0NVb291QUlhN082djcyY3hncW9KSy85QlZzZThsamU3d3RPcFptMTJDMXN5NWgvYnI3NDlQbjRnNUlEMWJobHlRaUhnL1ZBZzNKTGtQbmdQOWdhRDc0ZlpiQjlkY1B3OEFkZWIvLzlVU3hneXhTaUhtSUZFRklYNi9zQ1ExYTRYS0FuQkliMlhGV1JQNldlS2Y4SDBlMmE5b2lEUlB5bjFYSWFwYnQvcFhzNWw1Ukp5eXVaUjlxWmdUN2ZaazE5aEwzWU96eDBwdnVQYWg0YUFybXRJUVZDWC9zb0c4S1NhNzlyNTZON3lPRXhFRVNCWHVhS2FPZ01QVmNaRWtKOWNYNVh0RkRaMFgvMmhlMWpScHQ1Y2lPNlZ0QVpCeEZzYlp2QjRjdFpZZkUxVTRIVXRhQTMzSElzZ0hnVDcrd2RiTEZaQ1NxMVQ2VEtlbVptbGVkRlZOaWFXdGpWZ1pFUlVQb1ZybjIyc3JWcXVoeGNKanBIL1JGbW85RFY2UENLcUdVdGw0RVplYzg5QmIzbHJEV0xGNmRaWHpzbHcxY2NnU29ick1EL1hWdmtSaEZ0UHRBbkFxbDNLeEVaWGtQbktlakRSN21FOWhxc0krWnZRYVEyajRUcmNDNE5PNjlGejZjNnc2NUx2UGNQWkNPVDJJRWVwa280OVBncmpsVk9SZHBrTys3V2FUNllvZjd0Z004UDM0SUpYMWhlcnhpREthbzQxN2lPUXVaRyIsIm1hYyI6IjMzMDRmZGVmYzlmOTRhNTc3YTEyMzAwOTc0ZTcwYTk4MjA5YTA5YzQ3OWIyZmQzZTEyMGUzNDc5MDYwNWQ4MGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+