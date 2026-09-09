Снятие ипотечного обременения с недвижимости застройщиков в России стало возможно провести полностью онлайн

ВТБ провёл сделку по электронному прекращению ипотеки в Росреестре для корпоративного клиента: по данным банка, такой случай стал первым в стране. Процесс, который прежде занимал несколько дней, теперь можно завершить за несколько часов через единую цифровую платформу.

Клиент банка формирует запрос в Росреестр по схеме помещений объекта, выбирая имущество, которое нужно вывести из-под залога, а заявление формируется автоматически. Все действия проходят в едином окне, данные передаются по защищённому каналу связи. Платформу для сервиса банк разработал совместно с компанией «СКБ Техно».

Первую сделку по новому механизму провели по квартире застройщика ГК «Территория жизни» в Пензе. В банке рассчитывают, что механизм ускорит взаимодействие с застройщиками при выводе объектов из-под залога.

Снятие обременения — обязательный этап после полного исполнения обязательств по ипотеке, и по закону эту процедуру должен инициировать банк-залогодержатель. Процедура снятия обременения в Росреестре обычно занимает от 3 до 5 рабочих дней, если оформляется в стандартном порядке.

«Новый сервис решает задачу наших корпоративных клиентов в части скорости вывода из-под залога обременённых ипотекой жилых и нежилых помещений. Сложный процесс, ранее занимавший дни, теперь проходит автоматизированно и в одном окне», — сказал руководитель департамента залогов, старший вице-президент ВТБ Антон Вовк.

«Внедрение цифрового сервиса позволяет оперативно решать задачи в направлении продаж, сокращает цикл сделки и срок поступления средств при реализации недвижимости. Онлайн-сервис также снижает влияние человеческого фактора», — отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.