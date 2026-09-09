Справедливая Россия требует отменить повышение тарифов ЖКХ.

Двойной удар по кошельку: почему коммуналка стала главной головной болью калужан

Коммунальные платежи уже несколько лет остаются самой острой и болезненной темой для миллионов российских семей. В минувший вторник, 8 сентября в Калуге проблема была вынесена на обсуждение на пресс-конференции регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Пенсия уходит в трубы

Согласно проведенным опросам, у многих пенсионеров затраты на коммуналку отнимают больше половины ежемесячного дохода. А ведь при этом возрастные люди вынуждены приобретать еще и дорогостоящие лекарства. В такой ситуации повышение тарифов становится ударом не просто по бюджету, а по здоровью и качеству жизни.

Особенное возмущение граждан вызывает динамика роста. Индексация зарплат и пенсий стабильно отстает от темпов роста тарифов за содержание жилья. В текущем году утверждено двойное повышение цен: первый этап состоялся в январе, а второй ожидает россиян 1 октября.

Складывается парадоксальная ситуация: цены растут, а качество услуг остается низким, а иногда и вовсе ухудшается.

Председатель калужского отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и кандидат в депутаты Госдумы Надежда ЕФРЕМОВА привела красноречивый пример, иллюстрирующий абсурд происходящего. В доме 2017 года постройки протекает крыша, вода заливает подвал, в квартирах сырость и плесень. Однако в фонде капитального ремонта отказались приводить кровлю в порядок за счет взносов жильцов - по плану этот дом будет отремонтирован только в 2047 году.

- Люди не видят тех работ, на которые идут их деньги, — комментирует ЕФРЕМОВА. — Рост цен абсолютно ничем не оправдан, а в тарифы заложены непрозрачные траты.

Корень зла: отсутствие контроля

Член регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и кандидат в депутаты Госдумы Андрей СМОЛОВИК провел историческую параллель. В отличие от советского периода, когда тарифы оставались неизменными десятилетиями, сегодня их пересматривают дважды в год. При этом отсутствует общественный контроль за тем, как принимаются эти решения.

В основе повышения лежит закрытый механизм: ресурсоснабжающие организации (электро-, газо- и теплосети) ежегодно обращаются в профильную комиссию при министерстве. С помощью лоббистских аргументов они доказывают необходимость роста цен, однако общественность не имеет возможности оспорить эти доводы.

- Пока мы не установим четкие пороги повышения и не введем независимый контроль со стороны партий и общественных организаций, тарифы будут расти бесконечно, — убежден СМОЛОВИК.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» требует механизм заморозки

В ответ на системный кризис партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОСИИЯ» развернула Всероссийскую акцию против повышения тарифов. По всей стране проходят сборы подписей граждан, которые требуют не просто остановить рост цен в этом году, а заморозить их на два года.

Почему именно на два года? По мнению известного политолога, члена Центрального Совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Сергея МИХЕЕВА, этого срока достаточно, чтобы провести масштабный и качественный аудит всей коммунальной отрасли — от управляющих компаний до крупных энергоснабжающих монополий. Собранные подписи (а их партия собрала уже более миллиона по всей стране) будут переданы в Правительство РФ как наглядное свидетельство народного недовольства.

Борьба ведется не только на улицах, но и в стенах Госдумы. Как отметила Надежда ЕФРЕМОВА, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» уже внесла соответствующие законодательные инициативы о внесении изменений в статью 157.1 Жилищного кодекса.

Еще одно предложение «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» — радикально расширить Жилищный кодекс, предоставив право общественным организациям и инициативным гражданам входить в Комитет жилищно-коммунальной сферы при Госдуме.

Такой механизм позволил бы осуществлять реальный общественный контроль за деятельностью структур — от высших федеральных органов до конкретных УК на местах.

- Если это изменение произойдет, это будет большой сдвиг в решении проблемы, — уверена Надежда ЕФРЕМОВА.

Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.