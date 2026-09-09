«Главная функция родителей — поддержка»: Мария Киселева дала урок воспитания калужским семьям

В Калуге, на площадке средней школы № 13 российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Московской городской Думы Мария Киселева пообщалась с родительским сообществом региона в рамках федерального проекта Знание.Лекторий.

Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

Мария Киселева откровенно рассказала о своем пути в большой спорт, подчеркнув, что за ее тремя олимпийскими золотыми медалями стояла не только колоссальная работа, но и грамотная позиция семьи:

- В треугольнике ребенок-родитель-тренер задача родителей — не критиковать и ругать ребенка за ошибки. Для этого есть тренеры, которые профессионально разбираются в своей сфере. Главная функция родителей — это поддержка и опора.

Лектор выделила ключевые факторы успеха, актуальные для любой сферы: умение работать в команде, вера в свою мечту и искренняя любовь к своему делу.

В ходе открытого диалога участники затронули одну из самых острых тем современности — увлечение детей блогингом. По мнению Марии Киселёвой, бороться с гаджетами силой бесполезно. Правильная стратегия — перенаправить энергию подростка:

- Важно найти то, что ребенку нравится, что его зацепит. Любимое дело займет практически все время, и лишние просмотры контента в соцсетях сами собой уйдут на дальний план.