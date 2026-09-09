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Общество

Животные достают жителей калужской деревни

Дмитрий Ивьев
09.09, 14:00
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Наш читатель рассказал о проблеме в деревне Слобода Дзержинского района.

По словам мужчины, животные местного фермера бесхозно гуляют по всей деревне – быки, коровы, козлы, бараны и даже свиньи.

- У соседа животные прорвались на участок и съели 15-20 новых яблонь, - говорит читатель.

Он отмечает, что обращения к местным властям пока никак не помогли решить проблему.

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