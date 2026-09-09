Банки расширяют дистанционное урегулирование длительной просроченной задолженности

Заемщики с длительной просрочкой получают больше возможностей решить вопрос дистанционно. Например, в ВТБ в мобильном приложении заработал чат для клиентов с просрочкой платежей более 90 дней, где можно проконсультироваться, подобрать программу реструктуризации и оформить сделку без визита в отделение.

Сервис также позволяет узнать результат скоринга и направить подтверждающие документы онлайн. В среднем вся процедура занимает около 20 минут.

Это стало продолжением цифровизации процессов финансового урегулирования: годом ранее банк уже запустил аналогичный сервис для заемщиков на ранних этапах просрочки — сроком до 90 дней.

За первое время работы новым чатом воспользовались более 22 тыс. клиентов, около 60% из них имеют просрочку от пяти месяцев и более. Более 2 тыс. человек обратились за реструктуризацией долга.

«В сложных ситуациях сохраняется возможность персональной работы с ответственным сотрудником», — отметил руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.