Т2 первым открыл предзаказ на iPhone 18

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T2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке операторов открывает предзаказ на все модели iPhone 18. Новинка поступит в Россию в ближайшее время, оператор гарантирует доставку смартфона по всей стране. Первые покупатели получат уникальный статус Selection от Т2 на полгода – приоритетный сервис, доступ к эксклюзивным привилегиям, бизнес-залам аэропортов и специальным предложениям Яндекс Ultima.

Предзаказ доступен на всю представленную линейку, включая iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Ultra во всех цветовых исполнениях и вариантах встроенной памяти.

В этом году Apple предлагает ряд существенных изменений в отличие от предыдущей версии смартфона. iPhone 18 Pro и Pro Max оснастят новым чипом А20 Pro на базе 2-нм техпроцесса, что гарантирует существенный скачок в производительности и энергоэффективности устройства. Камера получит переменную диафрагму и переработанную кнопку управления съемкой для качественной съемки в любых условиях освещения. Среди других ключевых изменений – увеличенная емкость аккумулятора в модели Pro Max, стандартизация 12 Гб оперативной памяти для всей линейки и обновленный дизайн элемента Dynamic Island.

Оформить предзаказ на новинку от Apple можно на специальном лендинге: https://showtime.t2.ru/. Клиенты, оформившие предзаказ и выкупившие смартфон в числе первых, получат статус Selection на полгода. Он предлагает приоритетное обслуживание и эксклюзивные привилегии от Т2.