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Общество

Владислав Шапша активировал «Код будущего» Людиновского округа

Дмитрий Ивьев
09.09, 07:50
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8 сентября в Людиново официально открыли площадку нового поколения «Людиново. Код будущего». Символическую кнопку запуска нажал губернатор Владислав Шапша.

Пространство появилось благодаря победе региона в федеральном конкурсе «Регион для молодых»: год назад Калужская область взяла главный приз, а средства направили на реализацию проекта в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Сначала площадка работала в тестовом режиме, а теперь доступна для всех.

Вместо традиционного перерезания ленточки губернатор погрузился в атмосферу центра вместе с его создателями. Юные людиновцы сами провели для него экскурсию и показали ключевые зоны. Владислав Шапша побывал в медиацентре, оценил студии звукозаписи, видеомонтажа и фотопродакшена. Он отметил, что в регионе ещё не было такого комплекса возможностей для молодёжной журналистики — теперь у ребят есть база для воплощения самых смелых творческих идей.

Особое внимание привлёк диджитал‑проект «Информационный интерактивный стол», который разработал молодой специалист из администрации округа. С помощью сенсорной панели посетители могут узнавать о мероприятиях, изучать их программы и ориентироваться в здании. В стол интегрирован искусственный интеллект: ребята показали губернатору, как нейросеть генерирует изображения — например, визуализацию того, как может выглядеть Людиново через 10 лет.

Ещё один интересный проект — сервис цифровой 3D‑карты города. Его создали совместно архитекторы, программисты и управленцы. Платформа даёт возможность рассматривать здания в объёмном формате, изучать их историю и архивные фото, а также оставлять комментарии. В будущем сервис планируют использовать при подготовке проектов общественных пространств для всероссийских конкурсов благоустройства.

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