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Общество

В Боровске открылось детское пространство для знакомства с книгами

Дмитрий Ивьев
09.09, 07:32
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В Боровской центральной детской библиотеке открылся культурно-просветительский центр для детей «Книжная Планета Детства». Его создали в рамках нацпроекта «Семья».

Теперь у ребят есть современное пространство для знакомства с книгами: более тысячи изданий — от классики до комиксов, — а ещё уютные уголки для чтения, интерактивный пол, сенсорные панели и киоски.

На церемонии открытия выступили заместитель министра культуры и туризма Калужской области Анастасия Абрамова и глава Боровского округа Николай Калиничев.

Анастасия Абрамова сказала, что рада воплощению проекта, и напомнила, как здорово быть ребёнком — верить, что волшебство может всё изменить. Николай Калиничев пожелал детям увлекательных книжных путешествий и отметил, что новое пространство получилось современным и интересным.

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