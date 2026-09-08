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Общество

Владислав Шапша приехал в Людиново

Дмитрий Ивьев
08.09, 15:38
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Во вторник, 8 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша проверил ход работ на важных для жителей и развития территории объектах.

- Завтра в Людиново двойной праздник: 400-летие города и 83-я годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков, - напомнил губернатор. - Возложили цветы к Стеле «Город воинской доблести».

С главой муниципалитета Геннадием Ананьевым он обсудил реализацию региональных и федеральных проектов.

- Особое внимание уделил вопросам, которые волнуют людиновцев: жилье, дороги, ЖКХ. Также обсудили завершение работ на набережной, в ДК им. Гогиберидзе, строительство новой школы и корпуса больницы, - заявил Шапша. - Округ - одна из ключевых точек роста экономики региона. Все обещания, которые мы давали людям, выполним. Всех людиновцев с наступающим праздником.

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