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НОВИКОМ запустил вклад с особыми условиями для молодых специалистов

08.09, 12:49
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НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) дополнил свою продуктовую линейку депозитом для зарплатных клиентов в возрасте до 35 лет. Вклад «Комфорт Молодежный онлайн» обеспечивает мгновенный доступ к ликвидности без потери процентного дохода. Новый продукт банк расширил социальный пакет для молодых специалистов, работающих на промышленных предприятиях. 

По условиям депозита максимальная процентная ставка достигает 13,00% годовых в зависимости от его суммы и срока. Минимальный размер вклада составляет 10 тысяч рублей, а период размещения варьируется от 61 до 730 дней. 

Ключевой особенностью нового депозита «Комфорт Молодежный онлайн» является гибкость в размещении средств. На протяжении всего срока вклада предусмотрены возможности пополнения и расходования денежных средств до уровня неснижаемого остатка. Более того, ежемесячный процентный доход можно как переводить на текущей счет с возможностью снятия, так и капитализировать. 

«Наш новый депозит сочетает в себе ключевые преимущества, которые особенно ценит молодежь, – доходность, свободу в распоряжении средствами и функциональность. Это эффективный инструмент приумножения капитала с возможностью управления ликвидностью. Предлагая такой продукт своим зарплатным клиентам, мы содействуем нашим стратегическим партнерам – промышленным предприятиям – в развитии социального пакета для молодых специалистов», - сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа. 

Размещение вклада «Комфорт Молодежный онлайн» доступно зарплатным клиентам банка в возрасте до 35 лет включительно. Открыть депозит можно через систему дистанционного банковского обслуживания – в личном кабинете или мобильном приложении НОВИКОМа. 

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU). 

Госкорпорация Ростех – объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340. erid: 2VfnxyD5Fic
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