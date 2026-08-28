Суд встал на сторону жителя Перемышльского округа, которого уволили без его согласия. Мужчина подал иск, чтобы его вернули на работу.

Выяснилось, что работодатель расторг договор якобы по желанию самого сотрудника, но тот ничего не подписывал и даже не видел приказа об увольнении. Прокурор отметил, что увольнение прошло с нарушениями, и потребовал вернуть работника и выплатить ему деньги за время, когда тот не мог трудиться.

Суд полностью согласился с этими доводами и обязал работодателя выплатить более 900 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.