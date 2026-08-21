Ферма «Варваренки»: любить свою землю, ценить коллектив и работать на общий результат

Будущее — за сельским хозяйством, говорят сейчас многие, но в 2015 году именно руководство калужского СП «Лидер» понимало это и с нуля создавало современное предприятие.

Сегодня агрокомпанию знают, как одну из передовых, где на успех работает все: профессионализм команды, современное оборудование и техника, умение быстро реагировать на изменения рынка.

«Работа в сельском хозяйстве должна быть любимой»

11 лет в СП «Лидер», известном как ферма «Варваренки», работает заместитель управляющего Евгений РЕВЧУК. Он приехал на калужскую землю в составе строительной бригады и собственноручно возводил будущую ферму. По окончании строительства завозил животных, помогал искать рабочих. С открытием мясного и молочного цехов доставлял калужскую продукцию в Москву.

— После пандемии мы взяли курс на растениеводство, тогда я вникал в процесс от выращивания растений до их реализации, — ​рассказывает Евгений. — ​Раньше было проще — ​отвечал только за свой участок работы. Теперь темп другой, а я отвечаю за людей, землю, этапы работы и конечную продукцию. Каждое утро с коллегами собираемся, ставим планы на день и решаем, кто за какой участок сегодня отвечает. Несмотря на то что каждый день мы делаем одну и ту же работу, сталкиваемся с новыми вызовами: с проблемами с техникой, с людьми — ​человеческий фактор, когда нужно оперативно перераспределять задачи, заменять технику, действовать быстро, чтобы избежать ущерба.

Один из последних вызовов, с которым справлялось СП «Лидер» — ​проблема с дизелем.

— Ферму поддержали региональные власти, помогли выстроить путь поставок дизеля, работа в полях продолжается.

— Моя профессия интересна тем, что в ней всегда есть новые задачи, — ​говорит Евгений Ревчук.

— У нас построен завод по производству рапсового масла, но прежде мы изу­­чили специфику производства, общались с опытными коллегами, учились у них. Пробный пуск сделан: засыпан рапс, получено масло, сейчас завод на этапе аттестации, совсем скоро выйдем на рынок с продукцией.

Детство Евгения прошло в поле, рядом с отцом — ​помощником комбайнера.

— Обеды в поле были самыми вкусными, а если мне давали управлять комбайном, это было настоящее счастье, — вспоминает мужчина.

— Работа в сельском хозяйстве должна быть любимой, иначе зачем здесь быть, — ​убежден Евгений Ревчук.

«Стараемся, чтобы наша компания процветала»

Механизатор Руслан ЕЛИСЕЕВ родился и вырос в деревне Антопьево Бабынинского района. Дедушка — ​заслуженный комбайнер, отец — ​тракторист. Мужчина помнит, как мальчишкой любовался комбайном «Енисей», трактором ТТ‑75. — Где родился, там и пригодился, — ​говорит Руслан, который работает на бабынинских полях СП «Лидер».

Мастер сельскохозяйственного обучения, слесарь третьего разряда, юношей Руслан не по возрасту серьезно относился к своему делу. Работа и учеба по любимому направлению шли параллельно. Был и водителем, но признается, что пахать, дисковать ему больше по душе, поэтому его любимая техника — ​надежный трактор.

— Когда искал работу, мне понравилось, что в СП «Лидер» все специалисты образованные, знающие, с такими людьми работать приятно, — ​говорит механизатор. — ​Техника практически вся новая, компания новая, перспективная, было интересно ее развивать. Условия работы меня полностью устроили.

Руслан поясняет, что на ферме за каждым есть закрепленная техника, но каждый по необходимости подхватит работу коллег.

— Переживаешь, конечно, за результат, а поэтому приятно, что работаешь в сплоченной команде, что каждый вкладывается по полной, — ​рассказывает мужчина. — ​Если надо задержаться, выполнить задачу, я всегда останусь ради общего дела. Со многими я не только работаю, но и вырос в одной деревне. Стараемся, чтобы наша компания процветала. Лично я привел на работу двоих механизаторов. Что важно в нашей работе? Добросовестность и порядочность, ответственность. Я и сыновей этому учу.

Старший сын Руслана учится в Тимирязевской академии, а летом работает в сельхозпредприятии инженером-­­механиком. Младшему 15 лет, юноша помогает родителям по хозяйству: умеет пахать, косить сено.

— Сыновьями горжусь, трудолюбивыми растут, приучены с детства, — ​добавляет мужчина.

«Хочется, чтобы наша продукция ценилась»

Помощник управляющего Замрудин ИБРАГИМОВ ​из крестьянской семьи. Помнит времена, когда сено еще возили на быках. В конце 80­х годов, после армии, окончил сельскохозяйственный техникум и перевелся в совхоз Бабынинского района Калужской области.

— Я в основном работаю в Тырновском подразделении СП «Лидер», — ​рассказывает Замрудин. — ​Когда только пришел в профессию, такого количества удобрений, таких урожаев не было. Сегодня наша сфера развивается очень быстро. Замрудин на работе с 6:30 утра, в первую очередь проходит с коллегами медицинское освидетельствование, потом направляет технику — ​выписывает путевые листы, дает разнарядку. Если случается какая-то поломка или проблема, коллеги сразу звонят ему. Помощник управляющего должен решить вопрос в короткие сроки.

— Чем могу, помогаю молодежи, — ​с отеческой заботой говорит мужчина. — ​Наш главный агроном Василий пришел на работу юношей, я старался передать ему все знания, опыт. Я около 40 лет работаю в сельском хозяйстве, мне хочется, чтобы наша продукция ценилась. Живу в ближайшей деревне и хочу, чтобы она процветала, чтобы наши поля выглядели красиво, поэтому и работаю с душой.

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