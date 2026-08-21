Инициатива – ключ к успеху
Дмитрий Корабельников — один из тех, кто стоял у истоков мощного и современного автомобильного производства, а сегодня возглавляет его.
— На завод я пришел инженером-технологом еще на этапе его строительства, — вспоминает Дмитрий Викторович. — Автомобильное направление всегда привлекало меня, поэтому предложение заняться этой работой, конечно, вызвало интерес.
Казалось бы, мир станков и чертежей строг и упорядочен, однако и здесь есть место живому творчеству. Инженерный состав, который тогда только формировался, объединял не только технологический процесс, но и конструкторские инициативы.
И чтобы настроить эффективный и точный производственный процесс, приходилось многому учиться.
— Через какое-то время я стал инженером-технологом первой категории, — рассказывает Дмитрий Викторович. — В инженерной группе появилось разделение направлений на конструкторское и технологическое. Мне доверили возглавить технологическое бюро.
На этой должности Дмитрию Корабельникову особое внимание приходилось уделять автоматизации, внедрению новых современных решений, направленных на максимальную оптимальность и качество. Цифровые технологии стали ключевым условием для современного эффективного производства.
— В 2020 году я стал заместителем директора по подготовке производства, — делится Дмитрий Корабельников. — Круг задач расширился: помимо руководства технологическим бюро, я занимался планированием работы всего предприятия, координацией всех направлений от заготовки до отгрузки готовой продукции.
Два года назад руководство холдинга предложило Дмитрию Викторовичу полностью возглавить производство. Управлять сложной заводской инфраструктурой помог опыт, наработанный в молодом энергичном коллективе.
— Тем, кто задумывается о работе на производстве, я хочу сказать: не бойтесь нового, — говорит Дмитрий Корабельников. — Мы всегда готовы помочь молодым людям стать настоящими профессионалами. Мы также рады принять в свои ряды опытных специалистов. Главное, любить свою работу, учиться новому, держать планку качества, тогда все получится.
Технологическим бюро сейчас управляет Владимир Мешавкин. Он начал свой трудовой путь на сборочной линии в роли обычного слесаря.
Задача была на первый взгляд простая: устанавливать на колесные шасси навесное оборудование, превращая обычные грузовики в надежные коммунальные машины.
Однако и такое производство идет в ногу с техническим прогрессом, впитывая наукоемкие технологии, поэтому любая должность требует постоянной учебы и самосовершенствования.
Усилия молодого специалиста были оценены руководством, и Владимир Юрьевич стал бригадиром участка сборки. А когда он заочно поступил в университет, его перевели на должность техника-технолога.
Высшее образование открыло новые перспективы. Технологическое бюро, которым сегодня руководит Владимир Мешавкин — это своего рода центр принятия решений, определяющий взаимодействие и слаженную работу многочисленных подразделений большого завода.
— Всем молодым специалистам я хочу сказать, что инициатива — это то, что приведет вас к успеху, — подчеркивает Владимир Юрьевич. — Мало просто исполнять должностные обязанности, старайтесь делать чуть больше, чем требует штатное расписание. А опытные товарищи с радостью помогут вам стать в своем деле настоящими профессионалами.
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