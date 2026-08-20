Автомобилестроение как профессия: прийти, увидеть, полюбить

«Культ автомобильности» и «глобальная автомобильная зависимость» — именно такие термины появляются сейчас у современных исследователей.

И хотя масштабной статистики, измеряющей любовь жителей планеты к автомобилям, не существует, очевидно, что большинство людей уже не представляют без них свою жизнь. Но одно дело любить и пользоваться продуктами автопрома и совсем другое — выбирать профессию, связанную с их созданием.

В компании «Автомобильные технологии», входящей в холдинг MGC Group, работают те, для кого такой выбор вполне осознанный. И речь не только об уверенности в завтрашнем дне, подкрепленной устойчивостью организации. В основе — любовь к своему делу и поддержка коллег. О том, как это работает и помогает строить карьеру, поговорили с Романом Ивановым, начальником смены цеха сборки, и Максимом Тюричевым, мастером смены логистики. Оба начинали операторами, а сегодня руководят большими процессами и командами.

Роман Иванов: «В меня вложили любовь к автомобилестроению, и за 16 лет я ни разу не пожалел о решении остаться в этой профессии и на этом предприятии».

— Я пришел на завод в 19 лет. Это было в 2010 году, в год его открытия, тогда Калуга стремительно развивалась в направлении автомобилестроения. Я решил попробовать себя в данной сфере, хотя мое образование совсем из другой области. Но с этим проблем не возникло, ведь у нас действует система обучения. Когда только устроился, попал в лучшую смену, как я считаю. Тогда нужно было выучить отведенные мне посты, качественно и вовремя выполнять свои операции. Первыми мои­ми наставниками стали два Дмитрия. Один сейчас работает у нас бригадиром в ремонтной бригаде, а второй — в Профсоюзе работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ. И в дальнейшем при обучении на должность бригадира, затем мастера, потом начальника смены все сотрудники, с которыми я соприкасался, с удовольствием передавали свой опыт. В меня вложили любовь к автомобилестроению, и за 16 лет я ни разу не пожалел о решении остаться в этой профессии и на этом предприятии. Уже не представляю себя в другой роли, потому что здесь я постоянно получаю новый опыт и теперь уже сам передаю его сотрудникам. Сейчас на мне большая ответственность за людей, за план, за качество. Все это иногда непросто, но останавливаться не планирую. Уверен, дальше тоже будет все отлично, потому что наш завод — это стабильность и поддержка в любые времена.

Максим Тюричев: «Мне с детства хотелось узнать, как происходит процесс производства автомобилей. Теперь это часть моей жизни».

— Работаю с 2012 года, тогда мне было 23. Для меня это был тот возраст, когда стабильность дохода, комфортные условия труда и перспективы роста приобретали все большее значение в жизни, а автопром отвечал этим ожиданиям: предприятие активно развивалось тогда и продолжает это делать сейчас. Но 14 лет назад мой выбор подкрепили еще и мальчишеские мечты: мне с детства хотелось узнать, как происходит процесс производства автомобилей. Теперь это часть моей жизни. Начав в роли водителя тягача, я выполнял обязанности по доставке деталей на линию. Сейчас, являясь мастером смены, функцио­нал сильно усложнился. Но столкнуться с трудностями можно на любом этапе, ведь это большое промышленное производство. Главное, чтобы рядом всегда были надежные коллеги. У нас на заводе такая культура есть: все мы чувствуем себя частью большого важного дела и помогаем друг другу. Я очень ценю эти возможности и считаю, что именно это во многом позволило мне вырасти. Плюс моя готовность развиваться и брать ответственность за результат. Очень многое зависит от нас самих, важно это помнить и действовать.

Всем, кто задумывается о работе на масштабном производстве, Роман и Максим желают смелости, не бояться двигаться вперед и проявлять инициативу. Все это в сочетании с доб­росовестным трудом точно приведет к успеху.

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